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Murat Dalkılıç konserinde corona unutuldu
Murat Dalkılıç konserinde corona unutuldu
Mersin'in Silifke ilçesinde sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde corona virüsüne karşı uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.
Magazin 29 Ekim 2020 - 14:25

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Cumhuriyet Konserleri’ kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.

İki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

(FOTO: İHA)

Vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

(FOTO: İHA)

KALABALIKTAN HAREKET EDEMEDİLER

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyenlerr yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı. (İHA)

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Son güncelleme: 14:29 - 29.10.2020