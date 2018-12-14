Murat Dalkılıç’tan Hande Erçel açıklaması

Eski sevgilisi Hande Erçel ile barıştığı iddia edilen Murat Dalkılıç, önceki gece Serenay Aktaş'la eğlenirken, "Hayatımda kimse yok" açıklamasında bulundu.

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Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz ağustos ayında ayrılmıştı. Çiftin, 10 gün önce yeniden bir araya geldikleri iddia edilmişti. Dalkılıç, yaptığı açıklamayla çıkan iddiaları yalanladı.

“HAYATIMDA KİMSE YOK”

Posta’nın haberine göre, Murat Dalkılıç, salı akşamı Bebek'te Serenay Aktaş ile eğlendi. Ünlü şarkıcı, gül satmak isteyen çocuklara, “Ben çiçekleri ne yapayım? Hayatımda kimse yok ki” ifadelerini kullandı.