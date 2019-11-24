Murat Dalkılıç’tan romantik Hande Erçel paylaşımı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Erçel de yaptığı paylaşımla sevgilisine ilan-ı aşk etti.

‘Azize’ isimli dizideki performansıyla sosyal medyada büyük eleştiri toplayan oyuncu Hande Erçel’in doğum gününü sevgilisi Murat Dalkılıç sosyal medya sayfasından paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak fotoğrafın altına “Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim… Var ol!” notunu düştü.



MURAT’IN PAYLAŞIMINA HANDE’DEN KARŞILIK GELDİ

Hande Erçel de bir paylaşım yaparak “her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2. ve daha nicelerine” yorumunda bulundu

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