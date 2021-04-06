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Murat Kekilli: Covid yalanına inanmıyorum

Covid-19 salgınına inanmadığını söyleyen şarkıcı Murat Kekilli, "Covid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var" dedi.

Güncellenme: 15:57, 06/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Murat Kekilli: Covid yalanına inanmıyorum

Murat Kekilli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Daha önce de dediğim gibi Covid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var. Kim neye inanmak istiyorsa da buyursun, engelleyen yok” dedi.

Kekili, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

* 27 müzisyen arkadaşımız Covid yalanı yüzünden intihar etti. İşsiz ve aşsız kaldıkları için intihar ettiler. Bari onlara da Covid virüsü yüzünden hasta olup öldüler yazın da Bill Gates amcanızla, Elon Musk teyzeniz dağa çok sevsin sizi.

* Bizim ülkede bu kadar Bill Gates ve Elon Musk (muck) hayranı var mıydı ya? Yorumlara bakıyorum da onlarla bayağı bir aşk yaşayanlar var. Allah sevginizi daim etsin, ne diyelim? Dostlarım sizlere hiç bir sözüm yok, şaşkınlığımı hoş görmeniz dışında!

* Bill amca ile Elon baba sevsin sizi Covid sevdalıları.


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Yayınlanma Tarihi:15:55,