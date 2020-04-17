Murat Övüç: Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim

Son dönemin en popüler sosyal medya fenomenlerinden olan Murat Övüç, Emre Kara'nın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Övüç, hakkında merak edilenleri anlatırken, iyi para kazandığını açıkladı.

Gece gündüz çalıştığını söyleyen Övüç, sosyal medyada çok sevildiğini argo konuşsa bile hiç linç yemediğini dile getirdi: “Hiç linç yemedim. Argo konuşsam bile öpüyorlar. Kalbimi biliyorlar çünkü benim.”

Sahte hesabı olup olmadığı konusuna da açıklık getiren fenomen, “Fake hesabım yok. Bir tane orijinal hesabım var, mavi tıklı” dedi.

“SEVGİLİM KAPALIÇARŞI’NIN İMPARATORU”

Sevgilisi olduğunu açıklayan Övüç, “Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı’nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı.”

OĞLU GÜNDEM OLDU

Maddi durumundan bahseden sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına basan oğlu için de şunları söyledi: “Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can’a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Corona virüsü geçtikten sonra Amerika’ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar.”

“10 TANE EVİM, GARAJDA 4 ARABAM VAR”

Paylaşımlarında sık sık görülen evi için de konuşan Övüç, “Sadece oturduğum rezidansı kullanmıyorum. Göktürk ve Acarkent’te bir evim daha var. Bu ev bana çok uğurlu geldi. 4 yılda 10 tane ev aldım. Garajda 4 tane araba var. Allah herkese nasip etsin” dedi.

Övüç, “Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var. Ama para her şey değil. İnsan olmak lazım. Benim evde karnım tokken aç bir kardeşime, ilaçlarını alamayan yaşlı bir teyzemi görmeye dayanamıyorum. Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim” diye konuştu.

Hakkında söylenenlere de kendi tarzında kulak asmadığını söyleyen Murat Övüç, “Herkes konuşuyor benim için neler söylüyor. Zirvedeyim sesleri duyulmuyor” ifadelerini kullandı.