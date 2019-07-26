Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Murat Yıldırım, 1979 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile çıkan Murat Yıldırım hakkında merak edilenler haberimizde... Murat Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programını sunan Murat Yıldırım hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Murat Yıldırım kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezundur. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı.

Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile yaşayan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da ikinci evliliğini yaptı.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programını sunan Murat Yıldırım, 1.82 metre boyunda, 72 kilo ve Koç burcudur.

Murat Yıldırım’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İlk Öpücük (Hakan) (Sinema Filmi)

2017 – Ayla (Üsteğmen Mesut) (Sinema Filmi)

2016 – Sonsuz Aşk (Can) (Sinema Filmi)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Sinan) (Sinema Filmi)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Sinan) (Sinema Filmi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Kartal) (TV Dizisi)

2015 – Ahirim Sensin (Kartal) (TV Dizisi)

2014 – Kırımlı (Sinema Filmi)

2012 – Suskunlar (Ecevit) (TV Dizisi)

2012 – Bağ Bozumu (Kendisi) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Aşk ve Ceza (Savaş) (TV Dizisi)

2009 – EY Aşk Neredesin? (Çetin) (TV Dizisi)

2008 – Güz Sancısı (Behçet) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Asi (Demir) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Ali) (TV Dizisi)

2006 – Araf (Cenk) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Tabutçu) (Sinema Filmi)

2004 – Büyük Yalan (Okan) (TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Mesut) (TV Dizisi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Sedat) (TV Dizisi)

2003 – Patron Kim? (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Yardımcı Oyuncu) (TV Dizisi)

1999-2003 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)