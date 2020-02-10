Müslüm filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Müslüm nerede çekildi?

Müslüm filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Müslüm nerede çekildi?

Sanat dünyasında 'Baba' lakabıyla anılan merhum sanatçı Müslüm Gürses hayatını anlatan film Müslüm bu akşam televizyonda yayınlanacak. Müslüm filminde, Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci, müzik yaşantısındaki kariyerini ise Timuçin Esen canlandırıyor. İşte Müslüm filminin çekildiği mekan, konusu ve oyuncu kadrosu...

Müslüm filmi Müslüm Gürses’in hüzün dolu hayatını anlatıyor. Gerçek yaşamdan alınan konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken film Müslüm’ün senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi kaleme aldı. Peki Müslüm nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

MÜSLÜM OYUNCULARI

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi’nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses’in çocukluğunu Şahin Kendirci’nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. ‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.

MÜSLÜM KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses'in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.