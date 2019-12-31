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Mustafa Sandal 2020’ye doğru uzuyor!
Mustafa Sandal 2020’ye doğru uzuyor!
Bitirmeye hazırlandığımız yıl içerisinde adı pek çok güzelle anılan Mustafa Sandal, 2019 yılının son günlerinde çıkardığı şarkı ile kendisinden söz ettirdi.
Magazin 31 Aralık 2019 - 11:22

2020 yılının ilk günlerinde hayatını anlatan bir kitap çıkarmaya hazırlanan Mustafa Sandal, sosyal medya palyaşımı ile sağlıklı bir vücuda sahip olmayı ne kadar önemsediğini gösterdi. Özellikle boşandıktan sonra spor salonlarında daha fazla vakit geçirmeye başlayan ve kaslı vücudunu gözler önüne seren Sandal, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda Yoga ve pilates konularına da merak saldığını gösterdi.

Özel bir eğitmen ile çalışmalar yapan Sandal esneme hareketi yaparken çekilmiş bir karesine: “2020'ye doğru uzuyoruz” notunu düştü.

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