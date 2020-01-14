Mustafa Sandal’dan Defne Samyeli’ne cevap geldi

Kısa bir süre önce çıkardığı kitabında sadece özel hayatını değil aşk hayatını da gözler önüne seren Mustafa Sandal, kitabında yer alan ifadelerden dolayı Defne Samyeli'nin tepkisini çekmişti.

Kitabında Defne Samyeli ismine de yer veren ve onunla bir süre birlikte olduğunu ancak sonrasında ‘Defne Samyeli’nin varlığının hayranlarının kendisine olan ilgisini azaltacağı endişesiyle onunla birlikteliğinin bittiğini yazan’ Mustafa Sandal yazdığı bu satırların ardından Defne Samyeli’nin tepkisini çekmişti. Samyeli, hakkında çıkan bu ifadelerin ardından bir açıklamada bulunmuş ve şu sözleri söylemişti:

“Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de ‘ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.”

MUSTAFA SANDAL’DAN YANIT GELDİ

Defne Samyeli’nin yaptığı bu sert çıkışın ardından sessizliğini 2. Sayfa programına bozan Mustafa Sandal şu ifadeleri kullandı:

“26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim”