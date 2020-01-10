Mustafa Üstündağ boşanma sonrası Mekke’ye gitti

Birlikte rol aldıkları dizide tanıştıktan sonra evlenen Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, 10 yıl süren evliliklerini sonlandırdı. Evliliklerini tek celsede bitiren ikili, ortak bir açıklama yaparak “2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz” dedi.



Boşanma sonrası, sosyal medya hesabına ilk kez fotoğraf koyan Üstündağ, Mekke’de çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. “Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah’a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır sadece” diyen ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü “Sizi beni bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın… Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah’a boyun bükerim, secdeye yatarım.”