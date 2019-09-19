Neslican Tay’ın son durumu hakkında Haluk Levent bilgi verdi

Daha önce 3 kez kanseri yenmesine rağmen 4. Kez bu hastalığa yakalanan ve tekrardan yaşam mücadelesine giren Neslican Tay'ın şarkıcı Haluk Levent, ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medyanın son günlerde en çok konuşulanları arasında Neslican Tay bulunuyor. Daha önce 3. Kez yendiği kansere 4. Defa yakalanan ve verdiği savaş ile sosyal medyanın gündemine oturan Neslican Tay’ın bacağında bulunan Tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağı kesilmişti. Verdiği güçlü mücadele 7’den 70’e herkes tarafından takdir gören Neslican Tay geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılmıştı.Şarkıcı Haluk Levent, Tay’ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında merak edilenleri paylaştı.

“DİRENİYOR”

Neslican’ı ziyaret eden şarkıcı Haluk Levent sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda “Bağcılardaydım az önce… Size Neslican Tay’ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi… O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor… Haydi be canım kalk ayağa!” dedi.

