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Neslican Tay’ın son durumu hakkında Haluk Levent bilgi verdi
Neslican Tay’ın son durumu hakkında Haluk Levent bilgi verdi
Daha önce 3 kez kanseri yenmesine rağmen 4. Kez bu hastalığa yakalanan ve tekrardan yaşam mücadelesine giren Neslican Tay'ın şarkıcı Haluk Levent, ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Magazin 19 Eylül 2019 - 10:39

Sosyal medyanın son günlerde en çok konuşulanları arasında Neslican Tay bulunuyor. Daha önce 3. Kez yendiği kansere 4. Defa yakalanan ve verdiği savaş ile sosyal medyanın gündemine oturan Neslican Tay’ın bacağında bulunan Tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağı kesilmişti. Verdiği güçlü mücadele 7’den 70’e herkes tarafından takdir gören Neslican Tay  geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılmıştı.Şarkıcı Haluk Levent, Tay’ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında merak edilenleri paylaştı.

“DİRENİYOR”

Neslican’ı ziyaret eden şarkıcı Haluk Levent sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda “Bağcılardaydım az önce… Size Neslican Tay’ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi… O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor… Haydi be canım kalk ayağa!” dedi.

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