Neslihan Arslan, 25 Nisan 1989 doğumludur. Oyunculuk kariyerine ilk kez Hayat Bilgisi dizisi ile adım atan Neslihan Arslan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. Neslihan Arslan kimdir? Neslihan Arslan nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde, Dilara karakterini canlandıran Neslihan Arslan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Neslihan Arslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NESLİHAN ARSLAN KİMDİR?

Neslihan Arslan, 25 Nisan 1989 yılında İstanbulda dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Temiz Ev adlı oyundaki performansıyla; 2011 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Efes Özel Ödülü’nü almıştır.

Bugüne kadar bir çok tiyatro oyununda yer alan Neslihan Arslan dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olarak yer almıştır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterine hayat veren Neslihan Arslan, 1.73 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Neslihan Arslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Dilara) (TV Dizisi)

2010 – Familya

2010 – Newyork'ta Beş Minare (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Merhaba Kainat (Piraye) (Sinema Filmi)

2009 – Mukadderat (Makbule Hanım)

2006 – Sınav (Sinema Filmi)

2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)