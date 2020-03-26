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Neslişah Düzyatan’dan dedesi Selim Soydan’a yakın takip
Neslişah Düzyatan’dan dedesi Selim Soydan’a yakın takip
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslişah Düzyatan, sosyal medya hesabı üzerinden dedesi Selim Soydan ile gerçekleştirdiği bir sohbeti takipçileriyle paylaştı.
Magazin 26 Mart 2020 - 11:58

Dünya çapında bir salgın haline gelen corona virüsünden uzak kalmak adına eşi ve oğluyla birlikte ev karantinasında bulunan Neslişah Düzyatan aile büyükleriyle milyonlarca insan gibi internet üzerinden haberleşiyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunan Neslişah Düzyatan, bu defa dedesi Selim Soydan ile yaptığı bir sohbete dair ekran görüntüsünü paylaştı.

Yaptıkları diyalogları ekran görüntüsünün üzerine yazan Neslişah Hanımın endişeli halleri de böylelikle ortaya çıkmış oldu.

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