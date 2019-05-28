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Nesrin Cavadzade: Kariyerimi zirvede bırakıyorum
Nesrin Cavadzade: Kariyerimi zirvede bırakıyorum
Kadrosuna sonradan dahil olduğu Yasak Elma dizisinde başarılı bir performans sergileyen ve gelecek sezonda da dizinin kadrosunda devam edecek olan oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Magazin 28 Mayıs 2019 - 07:53

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda çarpıcı fiziği ve özel gecelerde tercih ettiği cesur kıyafetlerle de kendisinden söz ettirmeyi başaran Nesrin Cavadzade geride bıraktığımız gün sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde giydiği kıyafet üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu. Dizi için hazırlanan kombini beğenen ve kendisine yakıştığını düşünen Cavadzade o anlarda çekilmiş bir karesini “Bu kombinle kariyerimi zirvede bırakıyorum bu akşam” notuyla paylaştı.


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