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Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım
Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım
Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından görünüşüne dair yapılan yorumlara ilginç bir yanıt verdi.
Magazin 27 Eylül 2019 - 07:20

Şimdilerde Yasak Elma adlı dizide karşımıza çıkan Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabını meslektaşları kadar aktif olarak kullanmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine topluyor. Sadece oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de göz dolduran Cavadzade, bu defa görüntüsü üzerinden kendisine yapılan yorumlara yanıt verdi. Kaşlarını ve kilosunu eleştiren onlarca yorum alan Cavadzade bunlara kayıtsız kalmadı ve hesabından paylaştığı bir fotoğrafa; “Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm”

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