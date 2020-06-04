Nesrin Cavadzade kedisini ağırlık yaptı!

Oyuncu Nesrin Cavadzade geçen hafta paylaştığı fotoğraf ile yaz aylarını geçirmek üzere gittiği evinde temizlik işlerine giriştiğini söylemişti. Nesrin son paylaşımında sporunu aksatmadığını gösterdi.

Yasak Elma dizisinin kadrosuna katılan ve başarılı bir iş çıkartan Nesrin Cavadzade corona virüsü nedeniyle dizi çekimlerine ara verilmesiyle birlikte kendisini karantina altına aldı. Normalleşme süreciyle birlikte bir tatil beldesine giden Nesrin, buradan yaptığı son paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

İlk olarak evinde temizlik yaptığı sırada çektiği bir selfieyi esprili bir şekilde paylaşan Nesrin, şimdi de kedisiyle spor yaparken çektiği bir videoyu paylaştı.

Güzel oyuncu Youtuber’lara gönderme yaparak ‘Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz’ notunu düştüğü videosunda 14 yıldır birlikte yaşadığı kendisini kaldırıp indirerek adeta onu bir ağırlık gibi kullanıyor ve spor yapıyor.