Nesrin Cavadzade: Temizliğe bu Nesrin Cavadzade gelir

Son olarak Yasak Elma adlı dizide karşımıza çıkan oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hem takipçilerinin bayramını kutladı hem de güldürdü.

Sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabını bazı meslektaşları kadar yoğun bir şekilde kullanmıyor olsa da yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni kazanan Nesrin Cavadzade bu defa hem takipçilerinin bayramını kutladı hem de kendisiyle dalga geçti. Evde temizlik yaparken çektiği selfiesini hesabından paylaşan Cavadzade şu notu düştü:

“Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir”