Nicki Minaj ve Kenneth Petty evlendi

Nicki Minaj, bir süredir birlikte olduğu ve sosyal medyadan sık sık birlikte paylaşım yaptığı sevgilisi Kenneth Petty ile evlendi. Haberi sosyal medya hesabından veren Minaj'ın eşi, yıllar önce tecavüzden dolayı 5 yıl hapis yatmış bir isim...

Ünlü rapçi Nicki Minaj, gençlik yıllarından bu yana tanıdığı ama bir süredir sevgili olduğu Kenneth Petty ile evlendi. Herkesi şaşırtan haberi Instagram’dan paylaştığı bir video ile duyuran Minaj’ın eşi eski bir hükümlü…

Bundan birkaç ay önce müziği bırakacağını ve 80 gün içinde de Kenneth ile evleneceğini söyleyen Minaj’ı herkes şaka yapıyor sandı ama dün ne kadar ciddi olduğunu da böylece kanıtlamış oldu.

Minaj’ın eşi Petty, Daily Mail’in haberine göre gençliğinde tecavüz suçundan hüküm giymiş. Bununla da kalmamış, aynı zamanda 2002’de işlediği bir suçtan dolayı 2006’da hapse girmiş ve 2013 yılında şartlı tahliyeyle salıverilmiş. Petty’nin cinayetle biten bir adam yaralama olayına karıştığı söyleniyor.

Haliyle dünden bu yana herkes Minaj ve Petty hakkında konuşuyor. Ünlü rapçi ise yapılan yorumlara sosyal medya hesabından cevap verdi ve “Sanki herkes suçsuz, sütten çıkma ak kaşık. Herkes kendi işine baksın” minvalinde sert açıklamalar yaptı.

