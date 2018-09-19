Nihal Candan yataktan paylaştı

Geniş bir kitle tarafından katıldığı moda yarışması ve Murat Boz'la kaçamak yaptığı yönünde haberlerle tanınan Nihal Candan, şaşırtıcı bir paylaşım yaptı.

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Adını moda programındaki performansıyla duyuran Nihal Candan, yatak pozunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Moda programındaki performansıyla ve diğer yarışmacılara yaptığı yorumlarla adını duyuran sosyetik güzel Nihal Candan, yatak pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram’ın hikaye bölümünden yatak pozunu takipçileriyle paylaşan sosyetik güzel Nihal Candan, dikkatleri üzerine çekti. Candan’ın videosunu kendi hesabında paylaşan takipçileri yorumlarıyla paylaşımı beğendiklerini belli etti.

MURAT BOZ’UN EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Eser Yenenler ve Murat Boz’la bir evde kaçamak yaptıkları iddia edilen Bahar – Nihal Candan kardeşler olaylar ile ilgili gazetecilere açıklama yapmıştı. İddialar doğru mu?” şeklindeki soruya “Hayır. Biz sadece kalabalık partiye gittik o gün. Hiç kimseyle alakamız yok” cevabını vermişti.