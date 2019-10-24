Nihat Odabaşı klip çekmeyi bırakıyor

Moda fotoğrafçılığı ve video klip yönetmenliğini bir arada götüren ve uzun süredir bu işi başarıyla sürdüren Odabaşı, geçen Ağustos ayında bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Nadire Odabaşı’nın vefatıyla sarsılmıştı.

YENİ HAYATLAR, YENİ UFUKLAR

Bir süredir Amerika seyahatleri gerçekleştiren ve buradaki ziyaretleri sırasında hayatının geri kalanı için önemli kararlar veren Nihat Odabaşı, instagram hesabından yaptığı çağrı ile klip yönetmenliğini bıraktığını duyurdu. Elinde kurgu aşamasındakiler hariç 5 klip bulunduğunu ve bunların işleri bittikten sonra kendisine yeni bir hayat kuracağını ilan eden Odabaşı şu açıklamayı yaptı:

“Kurgu aşamasında olanlar hariç, son 5 klip… sonra bana müsaade! Yeni yollar, yeni hayatlar, yeni ufuklar”

YAKIN DOSTLARI DESTEK VERDİ

Odabaşı’nın bu kararını saygıyla karşılayan yakın dostları onun film yönetmenliğine soyunacağını yaptıkları yorumlarla gösterdi. Ünlü ismin yakın dostu Soner Arıca şu yorumda bulundu: “İlk klibi yaptığın günden beri sinema filmi olmalı dedim. Hadi yap”



