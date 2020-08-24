Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz nereli, kaç yaşında?

Nilay Deniz, 1993 doğumludur. 2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Nilay Deniz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nilay Deniz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Nilay Deniz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Aslen Aydın'lıdır. Babası da oyuncu olan Nilay Deniz, annesinin isteği ile oyuncu olmuştur.

Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır.

Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.

Ödülleri:

2015 – 42. Pantene Altın Kelebek Özel Jüri Ödülleri – Parlayan Yıldızlar Ödülü

Nilay Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 – Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi)

2017 – Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi)

2011 – Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya)(TV Dizisi)