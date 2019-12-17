Noyan Uzer kimdir? Noyan Uzer nereli ve kaç yaşında?

Noyan Uzer, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kanatsız Kuşlar dizisi ile gerçekleştiren Noyan Uzer hakkında merak edilenler haberimizde... Noyan Uzer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox Play’de yayınlanan Gorbi dizisinde Gorbi karakterini canlandıran Noyan Uzer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Noyan Uzer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NOYAN UZER KİMDİR?

Noyan Uzer, 26 Nisan 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Uzer televizyon ekranlarında kamera karşısına ilk olarak TV 8 ekranlarında yayınlanan Ütopya isimli yarışma ile geçmiştir. Daha sonra Kanatsız Kuşlar ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan Noyan Uzer, şimdilerde Fox Play’de yayınlanan Gorbi dizisinde Gorbi karakterine hayat vermektedir. Noyan Uzer, 1.86 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcudur.

Noyan Uzer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Gorbi (Gorbi) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Asker) (TV Dizisi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Tarık-Murat) (TV Dizisi)