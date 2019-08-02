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Nur Fettahoğlu: Neboş çivi çaktı
Nur Fettahoğlu: Neboş çivi çaktı
Oyuncu Nur Fettahoğlu bir dönem birlikte Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Nebahat Çehre hakkında açıklamalarda bulundu.
Magazin 2 Ağustos 2019 - 09:42

Tatiline mola verip hasta ziyareti için İstanbul'a gelen Fettahoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, “Bir teknoloji firmasının hazırladığı ‘En Güzel Yaş Alan Ünlüler’ listesinin zirvesinde Nebahat Çehre yer aldı, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Neboş çivi çaktı. Hastasıyım.” yanıtını verdi.

NEBAHAT ÇEHRE’NİN KIZINI OYNAMIŞTI

Nur Fettahoğlu ve Nebahat Çehre, Kanal D’nin 2008-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen dizisi Aşk-ı Memnu’da, anne kızı canlandırmıştı. Dizide Fettahoğlu Peyker, Nebahat Çehre ise Firdevs Hanım karakterine can vermişti.