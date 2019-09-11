Nuray Deveci kimdir? Ceren Kaplakarslan’ın annesi Nuray Deveci’nin hayatı…

Nuray Deveci, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uzun süredir ekran önünde yer almayan Nuray Deveci, geçmişte Çiçek Taksi ve birçok farklı yapımda rol almıştı. Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan'ın annesi olan Nuray Deveci kimdir merak ediliyor.

Nuray Deveci, son yıllarda kamera önünde yer almasa da kızı Ceren Kaplakarslan’ın manken ve oyunculuk yapması nedeniyle zaman zaman magazin basınında yer alabiliyor. İşte Nuray Deveci hakkında merak edilenler…

NURAY DEVECİ KİMDİR?

Nuray Deveci, 17 Ağustos 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa ilk olarak 1983 yılında Beyaz Ölüm isimli filmde Aysel rolü ile adım atan Nuray Deveci, geniş kitleler tarafından tanınan oyunculuğu işi 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile yaptı. Son olarak 1998 yılında Zeynep dizisi ile ekranlarda yer alan Nuray Deveci uzun yıllardır dizi ve sinema sektöründe uzak bir yaşam sürüyor.

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan’ın annesi olan Nuray Deveci ara ara bu nedenle basında yer alıyor.

NURAY DEVECİ’NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Zeynep – 1998

Çiçek TaksiÇiçek Taksi (Nermin) – 1995

Fırtınalar (Gönül Cebeci) – 1995

Ezan Sesleri – 1993

Anasının Kızı – 1992

Can Kurban (Gülseren)- 1983

Beyaz Ölüm (Aysel) – 1983