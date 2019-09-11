Nuray Deveci kimdir? Ceren Kaplakarslan’ın annesi Nuray Deveci’nin hayatı…

Nuray Deveci, son yıllarda kamera önünde yer almasa da kızı Ceren Kaplakarslan’ın manken ve oyunculuk yapması nedeniyle zaman zaman magazin basınında yer alabiliyor. İşte Nuray Deveci hakkında merak edilenler…
NURAY DEVECİ KİMDİR?
Nuray Deveci, 17 Ağustos 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa ilk olarak 1983 yılında Beyaz Ölüm isimli filmde Aysel rolü ile adım atan Nuray Deveci, geniş kitleler tarafından tanınan oyunculuğu işi 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile yaptı. Son olarak 1998 yılında Zeynep dizisi ile ekranlarda yer alan Nuray Deveci uzun yıllardır dizi ve sinema sektöründe uzak bir yaşam sürüyor.
Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan’ın annesi olan Nuray Deveci ara ara bu nedenle basında yer alıyor.
NURAY DEVECİ’NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Zeynep – 1998
Çiçek TaksiÇiçek Taksi (Nermin) – 1995
Fırtınalar (Gönül Cebeci) – 1995
Ezan Sesleri – 1993
Anasının Kızı – 1992
Can Kurban (Gülseren)- 1983
Beyaz Ölüm (Aysel) – 1983