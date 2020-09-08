Nurgül Yeşilçay: Eniştem şaşırttı…

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yakın arkadaşı Azra Akın ile bir yemekte buluştu ve burada Akın'ın eşiyle birlikte yaptığı dansı kayda alarak takipçileriyle paylaştı. Yeşilçay, ikilinin dans performansı karşısında yaşadığı şaşkınlığı da satırlarına yansıttı.

Karantina günlerinde evinden çıkmayan ve bu süre zarfında çok sayıda eğlenceli içerik üreterek takipçileriyle etkileşim halinde kalan oyuncu Nurgül Yeşilçay, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Instagram hesabından tatilde olduğu süre zarfında çok sayıda paylaşıma imza atan Yeşilçay, bu defa da yakın arkadaşı Azra Akın ile bir araya gelmesini sağlayan bir yemek sırasında çektiği videoyu paylaştı.

Azra Akın’ın 2017 yılında evlendiği Atakan Koru ile keyifli bir şekilde salsa dansı yaparken çektiği videoyu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmayı tercih eden Yeşilçay, videonun üzerine düştüğü: “Eniştem şaşırttı mükemmeller zaten salsa dansı ederken tanışmışlar yahu!” notuyla hem şaşkınlığını ortaya koydu hem de Azra Akın ve eşinin ne vesileyle tanışmış olduklarını takipçileriyle paylaştı.