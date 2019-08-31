Nurgül Yeşilçay, Tarantino’nun filmini beğenmedi

Quentin Tarantino’nun son filmi 'Bir Zamanlar Hollywood’da' vizyondaki ilk üç gününde Box Office Türkiye’nin yeni lideri oldu. Buna rağmen aralarında Nurgül Yeşilçay gibi bu filmi beğenmeyen isimler de yok değil...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu geride bıraktığımız gün Tarantino’nun Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio ikilisini bir araya getirdiği ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ filmini izlemeye gitti. Sinemadan çıktıktan sonra twitter hesabından filmle ilgili bir yorumda bulunan Yeşilçay şu yorumda bulundu:

“Allahaşkına anlayan biri söylesin Tarantino bu filmi niye yapmış? Nooluyo? Ne anlatıyo bile demiyorum?Anlatmasın hiçbir şey de! Ama nooluyo? Siz çözmişsünüz mevzuyu biri bir şey desin! Bu neydi yaaa! Ben ne izledim şimdi!”