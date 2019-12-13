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Nusret, duvara pirzola bantladı, 1 milyar 250 milyon dolar fiyat istedi
Nusret, duvara pirzola bantladı, 1 milyar 250 milyon dolar fiyat istedi
Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı muz çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık, duvara pirzola bantlayıp 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti.
Magazin 13 Aralık 2019 - 11:13

Geçen günlerde Miami’de İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantlanmış muz olarak da anılan sanat eserinin yankıları sürüyor.

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Eser sosyal medyada bazı kesimler için dalga konusu olmuş, hatta ülkemizde de belediyelerin sembolik yiyeceklerini paylaştıkları fotoğraflar insanları gülümsetmişti.

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Bu akıma sosyete kasabı Nusret Gökçe de katıldı. 120 bin dolara satılan muza karşılık, bir pirzolayı duvara bantlayan Gökçe, bu fotoğrafı “Sadece $1.250.000.000 dedi” notuyla paylaştı.

Gökçe’nin 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçtiği pirzola konusunda ciddi mi yoksa şaka mı yaptığı merak konusu oldu.

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