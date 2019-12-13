Nusret, duvara pirzola bantladı, 1 milyar 250 milyon dolar fiyat istedi

Nusret, duvara pirzola bantladı, 1 milyar 250 milyon dolar fiyat istedi

Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı muz çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık, duvara pirzola bantlayıp 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti.

Geçen günlerde Miami’de İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantlanmış muz olarak da anılan sanat eserinin yankıları sürüyor.

Eser sosyal medyada bazı kesimler için dalga konusu olmuş, hatta ülkemizde de belediyelerin sembolik yiyeceklerini paylaştıkları fotoğraflar insanları gülümsetmişti.

Bu akıma sosyete kasabı Nusret Gökçe de katıldı. 120 bin dolara satılan muza karşılık, bir pirzolayı duvara bantlayan Gökçe, bu fotoğrafı “Sadece $1.250.000.000 dedi” notuyla paylaştı.

Gökçe’nin 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçtiği pirzola konusunda ciddi mi yoksa şaka mı yaptığı merak konusu oldu.