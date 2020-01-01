Nusret Gökçe, 2020’ye dua ederek girdi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen kasap Nusret Gökçe, yeni yıla Dubai’de bir camide dua ederek girdi. Dua ederken çekilen fotoğrafını #saltbea ve #saltselfie etiketleriyle takipçilerinin beğenisine sunan Nusret’in söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Fotoğrafa, ünlü DJ Khaled bin Abdul Khaled’in de yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.
15 ŞUBESİ 1 OTELİ VAR
36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe’nin İstanbul’da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos’da şubeleri bulunuyor. Nusret Gökçe’nin aynı zamanda İstanbul Maçka’da da bir oteli bulunuyor.