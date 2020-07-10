Nusret Gökçe devletten 2 milyon dolarlık yardım aldı

Tuz serpme hareketi ile dünya çapında fenomen olan ve pek çok ülkede mekan açan Nusret Gökçe'nin ABD'nin Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 kişinin corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı ve hizmet vermeyi durdurduğu iddia edildi. Gökçe'nin, Mikanos'taki şubesini de virüs nedeniyle açamayınca, ABD'de işletme sahiplerine ödenen Maaş Koruma Programı'ndan 2 milyon dolar yardım aldığı belirtildi...

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 personelin corona virüsü salgınına yakalandığı ileri sürüldü. ABD genelinde virüs vakaları artarken özellikle Florida, Teksas ve California’da hastaneler hastalarla doldu. Vaka sayısındaki artış rekor kırarak günlük 62 bini aştı. Florida’da artan rakamlarıdan dolayı restoranlar kapılarını tek tek kapatırken, işyerleri yanlızca paket servis hizmeti veriyor. Nusret Gökçe’nin de Miami’deki restoranın corona virüsü nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğu ifade edildi.

MAAŞ KORUMA PROGRAMI’NDAN 2 MİLYON DOLAR ALDI

Öte yandan restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin ABD’de salgını nedeniyle işletme sahiplerine ödenen Maaş Koruma Programı’ndan da (PPP) yararlandığı öğrenildi. Miami’deki Nusr-et şubesinin çalışanlarında çıkan Covid-19 nedeniyle kapalı olan şubesi için ABD’nin yardımına başvuran Gökçe’nin 2 milyon dolarlık katlı aldığı belirtildi. ABD genelinde işletmelere toplamda 521,4 milyar dolarlık PPP yardımı yapıldı. Yardımlarla etkilenen küçük işletmelerin korunması amaçlandı.

MİKANOS’TAKİ RESTORANA CORONA ENGELİ

Yunanistan'ın ünlü haber sitesi geçtiğimiz yıl sosyetenin dünyaca ünlü tatil adası Mikanos'ta restoran açan Nusret Gökçe'nin bu yıl restoranını corona nedeniyle açamayacağını yazdı. Yunanistan'da yayın yapan www.protothema.gr haber sitesinin bugün okuyucularına “Nusret Corona Kurbanı” başlığı ile duyurduğu haberde Nusret Mikanos restoran'ın birçok ünlü otel ve restoran ile bu yıl açılmayacağı kararını aldığını belirterek “Corona tedbirleri gereğince Yunan adalarında turizmin en erken temmuz sonu ağustos ayının başında açılmasının beklendiği nedeniyle açılmayacağı duyuruldu” ifadelerini kullandı. – DHA