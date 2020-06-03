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Nusret Gökçe ırkçılığa dikkat çekti, siyahi bir bebeğe süt içirdi
Nusret Gökçe ırkçılığa dikkat çekti, siyahi bir bebeğe süt içirdi
Nusret Gökçe sosyal medya hesabından paylaştığı video ile farkındalık yaratmaya çalıştı. Nusret, İbrahim Tatlıses'in Saygımız vardır şarkısı eşliğinde siyahi bir bebeğe biberonla süt içirdi.
Magazin 3 Haziran 2020 - 09:44

Afro Amerikalı George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinden sonra sadece ABD değil, dünyanın pek çok yerinde protestolar başladı. Dünyayı ayağa kaldıran bu ölümün ardından ise pek çok isim sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bu isimlerden biri de Nusret Gökçe…

ABD’de iki restoranı bulunan ünlü etçi Gökçe sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses’in Saygımız vardır parçasını kullandı.

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