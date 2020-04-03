Nusret’ten, Mehmet Öz’e seks sorusu

Nusret Gökçe, Instagram'dan doktor Mehmet Öz'ü yayına alarak, herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını konuştu. Sosyal mesafe yüzünden bu işin nasıl olacağını sordu.

Doktor Mehmet Öz, geçtiğimiz haftalarda karantinadaki çiftlere ‘seks yapın’ tavsiyesinde bulundu. Öz’ün bu önerisi, günlerce konuşuldu. ‘Salt bae’ lakaplı Nusret Gökçe de Instagram canlı yayınına, ABD’de görev yapan Türk doktoru aldı.

“O MESAFEYİ NASIL KORUYACAĞIZ?”

Beklenenin üzerine Nusret, doktor Öz’e “Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?” diye sordu.

Buna karşılık Mehmet Öz, “O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtimalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz.” cevabını verdi.

“NASIL OLSA HASTALANACAKSIN”

Mehmet Öz, konuştuğu meslektaşlarının da kendisine hak verdiğini belirterek, “Nasıl olsa hastalanacaksın, hiç olmazsa eğlenerek hastalan.” ifadelerini kullandı.