O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye’de şampiyon belli oluyor…
Ekranların fenomen yarışma programlarından O Ses Türkiye’de final heyecanı başladı. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’de bu yıl şampiyonu Cumartesi akşamı belli olacak. Ekim ayında yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye büyük final ile yarışmanın kazananı belli olacak. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak? O Ses Türkiye final tarihi ne zaman?
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye 14 Şubat Cuma günü yarı finaliyle, 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.