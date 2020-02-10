O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye’de şampiyon belli oluyor…

O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye’de şampiyon belli oluyor…

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise’nin oturduğu O Ses Türkiye'de final haftası geldi, çattı. O Ses Türkiye'de şampiyonun belli olacağı final öncesinde 14 Şubat Cuma günü yarı final gerçekleştirilecek. Peki O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak? O Ses Türkiye final tarihi ne zaman?

Ekranların fenomen yarışma programlarından O Ses Türkiye’de final heyecanı başladı. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’de bu yıl şampiyonu Cumartesi akşamı belli olacak. Ekim ayında yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye büyük final ile yarışmanın kazananı belli olacak. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak? O Ses Türkiye final tarihi ne zaman?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye 14 Şubat Cuma günü yarı finaliyle, 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.