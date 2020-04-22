Öğretmen yeni bölüm var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman? 22 Nisan Çarşamba FOX TV yayın akışı…

Corona virüsü sebebiyle birçok dizi setlerine ara vermek zorunda kaldı. Bunlardan birisi de FOX TV'nin kısa zamanda çok sevilen dizi Öğretmen oldu. Peki Öğretmen dizisi bu akşam ekranlarda olacak mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor…
ÖĞRETMEN SON BÖLÜM ÖZETİ
Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.
Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz.
Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar.
22 NİSAN ÇARŞAMBA FOX YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal’la Sofra’da
19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber
20:30 Aşkımızın Son Tekmesi
23:00 Sabahlar Olmasın