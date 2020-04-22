Öğretmen yeni bölüm var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman? 22 Nisan Çarşamba FOX TV yayın akışı…

Öğretmen yeni bölüm var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman? 22 Nisan Çarşamba FOX TV yayın akışı…

Çarşamba akşamları yayınlanan ve kısa süre adından söz ettiren Öğretmen dizisinin yeni bölümünün ne zaman olacağı dizinin takipçileri tarafından aratılmaya başlandı. Öğretmen dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

Corona virüsü sebebiyle birçok dizi setlerine ara vermek zorunda kaldı. Bunlardan birisi de FOX TV'nin kısa zamanda çok sevilen dizi Öğretmen oldu. Peki Öğretmen dizisi bu akşam ekranlarda olacak mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor…

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz.

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar.

22 NİSAN ÇARŞAMBA FOX YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal’la Sofra’da

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20:30 Aşkımızın Son Tekmesi

23:00 Sabahlar Olmasın