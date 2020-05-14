Oğuzhan Koç yeni yaşına karantina günlerinde girdi…

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile 35 yaşına girdiğini takipçilerine duyurdu. Ev karantinasında olan Koç bu yüzden son derece sade bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Çok Güzel Hareketler programı ile hayatımıza giren ve sonrasında şarkıcılık yönünü de sevenlerine gösteren Oğuzhan Koç dün akşam yeni yaşına girdi. Milyonlarca insan gibi ev karantinasında olan Koç bu sebeple yeni yaşına sessiz sedasız girdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mumları üflerken görüldüğü bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Koç bu kareyle ilgili olarak şu satırları yazdı:

“3 tam 1 yarım mumla sessiz sedasız kutlanan 35. doğum günüm, unutulmaz doğumgünlerim listesine 3 numaradan giriş yaptı. Mesaj atan, arayan,kutlayan herkese çok teşekkürler”