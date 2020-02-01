Ömer Dönmez kimdir? Ömercik olarak tanınan Ömer Dönmez’in hayatı…

“Ömercik” filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti. Ömer Dönmez’in hayat hikayesi merak ediliyor. İşte Ömer Dönmez kimdir sorusunun cevabı…

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve ‘Ömercik' adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik'le birlikte oynadığı ‘Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses'i ‘Ayşecik'le Ömercik', ‘Hayat Sevince Güzel' gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

Dönmez, 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü kaybetmişti. Arabanın gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmak için elindeki tornavidayla çalışırken, yukarıdaki delikten bakmak isteyince kayan tornavida gözüne saplanmıştı. Daha sonra bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. Ömercik en son, İkinci Bahar dizisinde bir kuruyemişçiyi canlandırmıştı.