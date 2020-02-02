‘Ömercik’ olarak tanınan Ömer Dönmez kimdir? İşte filmleri ve hayatı…

Bir dönem Ömercik filmiyle hepimizin hayatında bir yer edinen Ömer Dönmez hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarından Ömer Dönmez kamera karşısına 4 yaşında geçti. Peki Ömercik filmi ile tanına Ömer Dönmez kimdir?

Birçok filmde rol alan Ömer Dönmez evinde yaşamını yitirdi. Halkın Ömercik olarak tanıdığı 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğeni Tolga Acar, sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Ömer Dönmez’in hayatı…

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60’lı ve 70’li yıllarda 40’a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve ‘Ömercik’ adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik’le birlikte oynadığı ‘Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses’i ‘Ayşecik’le Ömercik’, ‘Hayat Sevince Güzel’ gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

Dönmez, 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü kaybetmişti. Arabanın gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmak için elindeki tornavidayla çalışırken, yukarıdaki delikten bakmak isteyince kayan tornavida gözüne saplanmıştı. Daha sonra bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. Ömercik en son, İkinci Bahar dizisinde bir kuruyemişçiyi canlandırmıştı.