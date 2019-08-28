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Ömür Gedik’ten şort videosu geldi
Ömür Gedik’ten şort videosu geldi
Şarkıcı ve sunucu Ömür Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden bir şort paylaşımı yapmış ve bir anda sosyal medya gündemini belirlemişti.
Magazin 28 Ağustos 2019 - 10:57

Ömür Gedik, bir AVM’de gördüğü hemcinsinin giydiği şortun kısalığını eleştirmiş ve böylesi bir şortun gündelik hayatta giyilemeyeceği şeklinde bir çıkışta bulunmuştu. Gedik’in bu çıkışı başta ünlü isimler de olmak üzere geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Ömür Gedik kısa sürede büyük bir infial yaratan bu açıklamalarının ardından bir video çekti ve sosyal medya hesabı üzerinden konunun farklı anlaşılmaya çalışıldığını söyleyerek haklılığını savundu. İşte Ömür Gedik’in o videosu:

 

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