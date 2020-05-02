Otoban filminde kimler oynuyor? Otoban filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Eran Creevy'nin yönettiği filmin senaryosunu Creevy ve F. Scott Frazier üstlendi. İşte Otoban filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Otoban filmi aksiyon sevenler için ekranda yerini alacak. Filmin başrollerinde Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley ve Anthony Hopkins yer alıyor. İşte ayrıntılar...

Otoban filmi aksiyon dolu senaryosuyla dikkat çekiyor. Eran Creevy'nin yönettiği Otoban filminin başrollerde Nicholas Hoult, Felicity Jones ve Anthony Hopkins bulunuyor. Filmin kadrosunda ise Ben Kingsley, Nadia Hilker, Clemens Schick, Marwan Kenzari, Christian Rubeck ve Aleksandar Jovanovic gibi isimler yer alıyor.

OTOBAN FİLMİNİN KONUSU

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar.

Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?…