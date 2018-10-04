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Öykü Serter yeni imajına gelen yoruma kızınca…
Öykü Serter yeni imajına gelen yoruma kızınca…
Kısa bir süre önce saçlarını kestirerek bambaşka bir görüntüye bürünen sunucu Öykü Serter, bir takipçisinden gelen yoruma sert bir tepki gösterdi.
Magazin 4 Ekim 2018 - 10:09

Kariyerine müzik programları sunarak başlayan ve sonrasında pek çok organizasyonda ve moda yarışmalarında sunuculuk yapan Öykü Serter, kısa bir süre önce büründüğü yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını kısacık kestiren ünlü kadınların arasına giren Öykü Serter, yeni imajıyla ilgili paylaşımlarını sürdürürken bir yandan da ilginç yorumlar alıyor. Serter, son olarak bir takipçisinden gelen “Artık kabullenin yaşlılık belirtileri bunlar” şeklindeki yorumuna kayıtsız kalmadı ve takipçisinin bu yakışıksız çıkışına şu sözlerle yanıt verdi: “Ayy diyelim ki öyle olsun, tasası sana mı düştü? Zorla al diyen mi var kardeş! Erkek halinizle şuralarda saç yorumu yapmak neyinize acaba?”

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