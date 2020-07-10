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Oyuncu İbrahim Büyükak eşi ile Çeşme’de tatilde
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapıp, yılın yorgunluğunu atıyor.
Magazin 10 Temmuz 2020 - 16:53

Corona virüsü salgının ardından girilen normalleşme süreciyle İzmir’in turizm cenneti ilçesi Çeşme, tatilcileri ağırlamaya başladı. Birçok ünlü ismin de tercih ettiği ilçede tatil yapanlar kervanına sinema ve tiyatro oyuncusu İbrahim Büyükak ve eşi psikolog Nurdan Beşen de katıldı.

“EŞİM BANA PSİKOLOJİK DESTEK VERECEK”

Koronavirüs salgını sürecinde evde olduklarını belirten İbrahim Büyükak, “Koronavirüs günleri işe yaradı mı göreceğiz. Yeni projelerim var. Bir sinema filmi bir de dijital platform için yapacaklarım var. Eşim rol almayacak ancak mesleği gereği psikolojik destek verecek” dedi.

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Son güncelleme: 17:01 - 10.07.2020
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