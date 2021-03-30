Oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu’nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

KAYA AKARSU KİMDİR?

Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942’de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na girdi. Birçok sinema ve dizide oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Akarsu, aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı.

Usta sanatçı, ‘Kafesten Bir Kuş Uçtu’ oyunu ile 1992’de Sanat Kurumu tarafından ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.

HARRY POTTER FİLMİNİ SESLENDİRDİ

Akarsu, ‘Harry Potter’ ve ‘Sevimli Canavarlar’ gibi önemli filmlere sesiyle hayat verdi. Sanatçı aynı zamanda ‘Akasya Durağı’, ‘Kurtlar Vadisi Pusu’, ‘Çalıkuşu’ gibi dizilerde de rol aldı.