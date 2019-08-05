Oyuncu Suna Akbel vefat etti

Eşi Can Akbel'le radyo programları da sunan tiyatro oyuncusu Suna Akbel hayatını kaybetti. Acı haberi, sanat dünyasından duyurduğu acı haberler nedeniyle ‘felaket tellalı’ lakabını alan Onur Akay verdi.

SUNA AKBEL KİMDİR?

Suna Akbel, eşi Can Akbel'le birlikte WDR Türkçe servisinin kuruluşunu ve ilk yayınlarını gerçekleştirdi. 3 yıl boyunca ‘Köln Radyosu'nun yayınlarının zenginleştirerek, etkin, sevilen ve ilkeli bir yayın haline gelmesine, Almanya'daki Türklerin önemli bir haber, bilgi ve eğlence kaynağı olmasına büyük katkısı olan Suna Akbel, daha sonra Türkiye'ye döndü Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti. TRT’de yıllarca Güne Bakış programını sunan ve 2015 yılında vefat eden efsanevi spiker Can Akbel'den, Cansu Akbel adında bir kız çocuğu olan usta oyuncu, çok sayıda tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıktı.