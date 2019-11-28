Oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan beraat etti

Oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan beraat etti

Reina saldırısı sonrasında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yargılanan oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan'ın beraatine karar verildi. Mahkeme, hakaret içerikli paylaşımların Cumhurbaşkanına değil, teröristlere yönelik olduğunu, Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise incitici olduğu ancak yakınma ve beddua kapsamında kaldığını belirtti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Mehmet Aslan ve avukatı katıldı. Cumhurbaşkanını ise avukatı temsil etti. Mehmet Aslan, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Tanık anlatımlarıyla paylaşımı benim yapmadığım anlaşılmıştır. Beraatimi istiyorum” dedi. Avukatı Harika Koracık da, “İddianame eksik araştırmayla düzenlenmiştir. Müvekkilimin isnat edilen suçu işlediğine dair delil yoktur. Ayrıca söz konusu ifadeler Yargıtay ve AİHM kararlarıyla ifade özgürlüğü mahiyetindedir” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI AVUKATI: ŞİKAYETÇİYİZ



Cumhurbaşkanı avukatı ise şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

“İNCİTİCİ AMA AĞIR ELEŞTİRİ KAPSAMINDA”



Duruşmayı sonlandıran mahkeme hakimi, sanık Mehmet Aslan’ın hakaret içerikli paylaşımlarının Cumhurbaşkanına değil, teröristlere yönelik olduğunu, Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise, incitici olmakla beraber, ağır eleştiri, yakınma ve beddua kapsamında kaldığını belirtilerek beraatine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ



Mehmet Aslan’ın, 1 Ocak 2017’de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün” paylaşımını yaptığı, daha sonra bu mesajını sildiği iddia edilmişti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan’ın polis ifadesinin ardından 17 Ocak’ta çıkarıldığı savcılıktan sonra serbest bırakılmıştı.

“TWEETLERİ BEN ATMADIM” DEMİŞTİ



Sanık Mehmet Aslan önceki duruşmada verdiği ifadesinde de, “Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet’i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweette eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir” demişti.