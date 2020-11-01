Öz saygımızı yeniden hatırlayacağız

Vatanım Sensin’deki aşklarıyla sevilen oyuncular Boran Kuzum ve Miray Daner dijital platform dizisi SAYGI’da yeniden buluştu. İkili SÖZCÜ HaftaSonu’na özel açıklamalar yaptı.

Bir dönemin fenomen dizisi Behzat Ç'deki önemli karakterlerden olan Ercüment Çözer'in hikayesini anlatan “Saygı/Bir Ercüment Çözer Dizisi” 27 Ekim'de dijital platformda başladı. Başrolde Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner var… Dizide Savaş ve Helen karakterini canlandıran Boran Kuzum ve Miray Daner SÖZCÜ'ye konuştu. 2 yıl önce Vatanım Sensin dizisindeki aşklarıyla sevilen ikiliyi yeniden bir araya getiren Saygı için “Bize içinde bulunduğunuz vahim durumu gösterecek” diyen Miray Daner ve Boran Kuzum dizinin toplumdaki gerçeklikle bağını ve gündeme dair sorularımızı yanıtladı:

– Vatanım Sensin'deki aşkınız çok sevildi. 2 yıl sonra yeniden bir aradasınız. Helen ve Savaş'ın yolları nasıl kesişti?

B.K: İkisi de toplum içerisinde kötü olaylara maruz kalıyorlar ve bu olayların üzerine birbirlerine duydukları aşkı kendilerine dayanak bularak bir yola çıkıyorlar. Savaş ve Helen, yaralanmış ve eksik taraflarının bilincinde olarak bu eksikleri birbirlerinde tamamlayan iki genç aşığa dönüşüyorlar.

M.D: Yüksek tempolu, yaşadıkları acıların birbirine bağladığı iki kişi. Birbirinden farklılar birbirlerine sığınmış durumdalar. Bol bir macera bizi bekliyor.

ADALETSİZLİKLERİ İŞLİYORUZ

– Dizide aslında gerçek bir Türkiye hikayesi mi işleniyor?

B.K: Günümüz dünyasında her coğrafyada insanların karşılaşabileceği günlük saygısızlıklar ve yaşanan adaletsizlikler üzerinden konumuzu işliyoruz. Gerçek bir insanlık hikayesi diyebilirim.

M.D: Saygı, kesinlikle bizden bizim ve içimizden hikayelerin en yalın ve en cesur anlatımıyla işlenmiş bir hikaye.

– Dizi hepimize kadına, hayvana şiddeti, saygı kavramını hatırlatacak mı?

B.K: Her şeyden önce öz saygıyı hatırlatacak olmasını değerli buluyorum.

M.D: Saygı toplumun her kademesinde tek tek konuştuğumuz olayları bir bütün olarak izleyiciye sunacak. Bir kere bize içinde bulunduğunuz vahim durunu gösterecek.

“Durmam müdahale ederim”

– Sokakta şiddet gören bir kadının hayatını kurtaran Kadir Şekerci 12 yıl hapse çarptırıldı. Siz nasıl tepki verirdiniz?

B.K: Vicdan sahibi olan kimsenin, şiddet gören bir kadının yanından geçip gidemeyeceği aşikar. Kadına ve çocuklara karşı şiddet, maalesef, beni en üzen, en çok üzerine düşülmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğüm suçların başında geliyor.

M.D.: Sokakta bir kadının uğradığı şiddete engel olmak; yitirdiğimiz kadınlarımızın listesine bir isim daha eklenmesin isterken 12 yıl hüküm giymiş bir örnek varsa önünüzde hiçbir kadın, çocuk, hayvan ve hatta erkek şiddete maruz kaldığında güvende değildir. Kadir Şeker'e verilen 12 yıllık ceza, toplumda birimize bir şey olurken etrafımızda güvenecek biri olma olasılığını büyük ölçüde yıkmıştır. Görsem duramam müdahale ederim.

ATATÜRK'E VEFA VE MİNNET

– 29 Ekim haftasında olduğumuz için bu günün size hissettirdiği duyguyu da sormak isterim…

B.K: Zaman geçtikçe, tutunacağı şeylerin azaldığını hisseden gençler olarak, olgunlaştıkça ve yaşadıkça daha da kıymetli hissettiriyor…

M.D: Çocukluğumdan beri milli bayramların coşkuyla kutlayarak büyüdüm. Ağır bedeller ödemeyi göze alarak bu vatana Cumhuriyeti armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir vefa, bir teşekkür, minnet ve dua günüdür benim için.