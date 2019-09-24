Ozan Doğulu, sevgilisi Kübra Hera Aslan’la tatil dönüşü görüntülendi

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Aranjör ve şarkıcı Ozan Doğulu, 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu ile boşandıktan kısa bir süre sonra birlikte albüm çıkardığı ve 2009 Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasında 2. olan Kübra Hera Aslan’la dolu dizgin bir şekilde aşk yaşamaya devam ediyor. Çift hafta sonu İspanya’nın Valencia şehrinden dönüşte havalimanında objektiflere yansıdı. İkilinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

OZAN DOĞULU KİMDİR?

Ozan Doğulu (d. 13 Ocak 1972, İstanbul), Türk DJ ve aranjör. Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ağabeyi ve besteci merhum Yurdaer Doğulu'nun oğludur. Annesi ise Serpil Doğulu'dur. Canan Doğulu adında moda ve tasarım ile ilgilenen bir kız kardeşi vardır. Aslen Gaziantep'lidir. Uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini yapmıştır. Ozan Doğulu piyanoyla çocukken tanışmıştır ve Zeki Müren dahil olmak üzere birçok sanatçının arkasında çalmıştır. Gününün birçok vaktini piyano çalmaya adamış ve konservatuvarı birincilikle bitirmiştir. 2003 yılında Bursa'da Sezen Aksu konserinde tanıştığı Ece Yosmaoğlu ile 18 Aralık 2007 tarihinde evlenmiştir. İlk kızları Arya, 24 Mayıs 2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. 15 Haziran 2010 tarihinde DMC'den 130 Bpm isimli ilk albümünü çıkarmış ve bu albümde sanatçıya Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, Sıla, Ferhat Göçer, Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Agusev Brass Band eşlik etmiştir. Albümün ilk video klibi sözlerinin Sıla'ya ve müziğinin Ozan Doğulu'ya ait olduğu “Alain Delon” isimli şarkıya çekilmiş ve Haziran ayında gösterime girmiştir. İkinci klip ise Ziynet Sali'nin seslendirdiği “Sen Mutlu Ol” şarkısına çekilmiştir.

KÜBRA HERA ASLAN KİMDİR?

Hera Aslan, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Malatyalı olduğunu belirten Aslan, babaanne tarafının ise İranlı olduğunu söylemişti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra uzun bir dönem spor spikerliği yaptı. 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve bu organizasyonda 2. olmayı başarmıştır. Bu yarışmanın sonrasında Tayland’da organize edilen Uluslararası Miss Beauty Of World yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve Kainat 2. güzeli seçilmeyi başarmıştır. İleri derecede İngilizce bilen Hera, bunun yanında kısa bir dönem İspanyolca eğitimi almıştır.

