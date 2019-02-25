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Ozan Güven oğluyla karın tadını çıkardı
Ozan Güven oğluyla karın tadını çıkardı
Oyuncu Ozan Güven İstanbul'u bir anda etkisi altına alan kar yağışının tadını çocuğuyla birlikte çıkardı.
Magazin 25 Şubat 2019 - 08:29

Şimdilerde Don Kişot adlı tiyatro oyununda seyircisiyle buluşan oyuncu Ozan Güven, İstanbul’u bir günde bembeyaz yapan kar yağışının tadını çıkardı. Güven, yer yer 15 cm’i bulan karın tadını oğluyla çıkarmayı tercih etti. İşlerinden kalan vaktinin büyük çoğunluğunu çocuğuna ayıran başarılı oyuncu onunla birlikte yaptığı kardan kadının önünde poz verdi ve şu satırlarla paylaştı: “Kardan bişey yaptık ama adam diiil”

TAKİPÇİLERİNDEN GÜLÜMSETEN YORUMLAR

Ozan Güven’in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Güven’in tiyatro oyununa gönderme yapan bazı hayranları ‘Don Kişot’un kardan kadını’ şeklinde bir yorumda bulundu.

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