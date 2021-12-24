Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar çıktı
Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında mahkeme çocuğun annede kalmasına karar verdi.
2018 yılında sade bir nikah töreniyle evlenen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, 2019 yılında boşanma kararı aldı.
Çekişmeli başlayan boşanma davasında Aktan’ın çocuğuna özen göstermediğini ve ilgisiz davrandığını ileri süren Deniz, velayet davası açtı.
Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı.
GÖRÜŞ GÜNLERİ ARTIRILDI
İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.
Çocuğun anne Feyza Aktan’da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz’in görüş günlerinin ise artırılmasına karara bağladı. (DHA)