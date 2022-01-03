Özcan Deniz ilk kez paylaştı

Özcan Deniz (50), gönlünü kendisinden 24 yaş küçük, İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’la olaylı şekilde boşanmış ve oğulları Kuzey için velayet savaşına girişmişti.

Eski eşi Feyza Aktan, Özcan Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey’le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey’in velayetinin annede kalmasına karar vermişti.

50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar’a kaptırmıştı.

Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs’ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

Sanatçı, Samar Dadgar’ın arkadan beline sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu.

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