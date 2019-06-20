Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan’dan boşanma açıklaması

Bundan 15 ay önce nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığına dair haberler yayınlanıyordu. Hatta Özcan Deniz geride bıraktığımız ‘Babalar Günü’nde kafa karıştıran bir paylaşımda bulunmuş ve çocuğuyla birlikte çekilmiş bir karesini paylaşarak “‘Babalar Günü’m kutlu oldu” şeklinde bir not düşmüştü. Herkes çiftin evliliğinde bir sorun olduğunu konuşmaya başlarken, 2. Sayfa adlı magazin programında çiftin boşanma kararı aldığı ve habere getirilen yasak yüzünden konunun detaylarını veremedikleri belirtilmişti.

FEYZA’DAN MESAJ GELDİ

Özcan Deniz’le olan evliliğinden bir çocuk dünyaya getiren Feyza Aktan, haberlerin çıktığı akşam sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan bir paylaşım yaptı. İşte Aktan’ın o satırları: