Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Marmaris'te evlendi.

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Bebek sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti, Bozburun Yat Kulübü’nde sade bir törenle evlendi. 20 kişinin katıldığı törende oyuncu çiftin nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

Oyuncu çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Özge Özpirinçci geçen ay verdiği bir röportajda, kızına Üzüm adını vereceğini söylemişti.

35 yaşındaki oyuncu, “Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze… Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için” demişti.

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